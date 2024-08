Il centrocampista olandese potrebbe essere l’ultimo colpo in entrata dei rossoneri anche se probabilmente non giocherebbe subito in Prima Squadra.

In una giornata che porta con sé l’entusiasmo tipico delle sfide di Serie A, il Milan affronta il Parma con lo sguardo pronto a cogliere nuove vittorie, ma le dinamiche del calciomercato non restano in attesa. La dirigenza dei rossoneri dimostra di essere sempre all’opera per potenziare la squadra, con particolare attenzione a giovani promesse che possano contribuire non solo nel presente ma anche nel futuro del club.

L’obiettivo

Secondo le ultime indiscrezioni, i riflettori sono puntati su Silvano Vos, talento diciannovenne dell’Ajax. La sua presenza potrebbe non solo arricchire le opzioni tattiche in prima squadra ma anche essere una risorsa preziosa per il Milan Futuro guidato da Daniele Bonera, progetto mirato a competere in Serie C.

Daniele Bonera

La proposta

La trattativa per portare Vos sotto la Madonnina sembra aver già assunto contorni più definiti, con il Milan che avrebbe avanzato una proposta di 6 milioni di euro all’Ajax. Secondo la Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia potrebbe giocare un ruolo cruciale nel facilitare l’operazione, soprattutto nell’ultima settimana di calciomercato.

Scenari futuri

Questa mossa di calciomercato, focalizzata sui giovani, segna un percorso chiaro che il Milan intende seguire: investire in talenti emergenti per costruire una squadra competitiva non solo oggi ma anche domani.

