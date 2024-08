L’ex difensore Alberto Di Chiara non nasconde il suo scetticismo per la scelta dei rossoneri di affidare la panchina al portoghese.

Alberto Di Chiara ha parlato a MilanNews della prima panchina al Milan di Fonseca e di alcune scelte discutibili della società. “La scelta di Fonseca ha suscitato parecchie perplessità, non perché non sia di valore ma per il fatto che era reduce da un’esperienza italiana, era andato via ed è sembrato quasi un ripescaggio. La squadra resta una delle candidate al titolo, anche se l’Inter è ancora un gradino superiore e l’inizio non è stato brillantissimo, ma questo è valso a tutte o quasi tutte le grandi. Devo dire che questa Serie A si è livellata ma ahimè in basso”.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

L’esclusione di Theo Hernandez col Torino

“Sono dinamiche che non mi spiego, sono cose che solo chi è dentro può spiegare perché sulla carta uno non ci penserebbe neanche a fare una scelta del genere. Theo lo farei sempre giocare, è uno dei terzini sinistri più forti in circolazione sia per la sua capacità di corsa, sia perché con Leao sulla catena sinistra diventa devastante. Magari non è in condizioni fisiche non ottimali o magari altro”.

Le possibili ragioni

“Spesso gli allenatori fanno certe scelte per fare i fenomeni, non credo sia questo il caso perché Fonseca non se lo può permettere dato che il suo arrivo è stato accolto senza un gradimento generale da parte dei tifosi. L’opinione generale per fortuna puoi cambiarla, come Allegri che arrivato alla Juve era un po’ malvoluto da tutti, poi ha fatto la storia vincendo titoli in serie”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG