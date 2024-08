Il bordocampista di DAZN Tommaso Turci ha espresso il suo parere sull’impatto del lusitano sul mondo rossonero.

MilanNews ha intervistato Tommaso Turci che ha parlato così del momento attuale del Milan. “Ti dico la verità: l’ambiente mi sembra elettrico. Si respira veramente grande entusiasmo per questo nuovo corso. Io credo che sia stato bravo anche Fonseca a trasmettere ottimismo e fiducia. È chiaro che il pubblico sta ancora cominciando a conoscere un pochino la squadra, soprattutto i nuovi giocatori, i punti fermi di questa stagione. Però devo dirti, almeno l’attesa della partita si sentiva. Ci sono delle sensazioni che sono ottime per questa stagione. Il pubblico che di fatto aveva trascinato nelle ultime stagioni il Milan, ha risposto presente. Le sensazioni sono molto più positive rispetto all’inizio della passata stagione. Rispondere subito così, con 70mila persone, per un Milan-Torino del 17 di agosto, significa che comunque hai voglia di vedere questo Milan. Secondo me questo è importante: i tifosi ci sono, adesso deve rispondere la squadra”.

Paulo Fonseca

Le prime scelte del lusitano

“Ha tanto lavoro da fare. Francamente le scelte iniziali mi hanno lasciato un po’ perplesso, ma credo che vadano in un’ottica di una stagione dove il Milan avrà tantissimi impegni e ci sarà bisogno di tutti. Il fatto che lui non abbia schierato dall’inizio quelli che non sono partiti per la tournée americana, è come se avesse dato continuità al lavoro svolto quest’estate. Questo mi fa pensare che lui voglia tenere tutti sul pezzo. Durante la partita l’ho visto molto presente, ma soprattutto con questo atteggiamento propositivo che ha portato tutte le volte che l’abbiamo sentito parlare. Anche sotto 2 a 0, penso al cooling break finale, in cui la squadra era sotto due a zero e la partita stava andando via, lui voleva che la squadra avesse questo atteggiamento di provare a riprenderla. Cercava di tenere alta la tensione, di far capire che ci sarebbe stato spazio per riprendere la partita, e questo è quello che mi è piaciuto di Fonseca. Cercare di vedere sempre il meglio, di provare a riprendere anche le partite complesse. Perché se c’è una cosa da salvare del Milan sabato, in una prestazione secondo me sottotono in generale, è la reazione finale. Una squadra che la va a riprendere fra il 90esimo ed i minuti di recupero, è una squadra che ha dei valori”.

