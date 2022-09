Leao: «Il calcio, la musica e la moda sono la mia vita». Le parole del calciatore rossonero

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Outpump delle sue passioni. Ecco le parole del calciatore del Milan:

«Ci sono tantissimi legami tra calcio, musica e moda. Sono la mia vita. Voglio percorrere tutte queste strade. E voglio portare avanti le passioni di cui parlo meno, come quelle per la fotografia e i magazine cartacei. Quando giochi e sei bravo guadagni molti soldi in poco tempo, ma so bene che i novanta minuti prima o poi finiranno, non potrò vivere per sempre di calcio giocato. Perciò mi sto aprendo delle porte alternative, legate agli ambiti che mi stimolano di più al di fuori del campo».

