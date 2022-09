L’esterno offensivo del Napoli Hirving Lozano parla dal ritiro del Messico: le sue rassicurazioni sulle condizioni di salute

Le parole di Lozano:

CONDIZIONI – «Fisicamente sto bene, ho avuto un infortunio e per questo non ho potuto giocare le ultime, ma penso di stare bene adesso. Io leader della Nazionale? In questa squadra ce ne sono tanti ma se pensate lo sia anche io vi ringrazio e dovrà rimostrarlo in campo»

