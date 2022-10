tra le priorità del Milan c’è il rinnovo di Leao: lui chiede 7 milioni, cifra maggiore rispetto al tetto ingaggi e i rossoneri ci pensano

La sfida con il Chelsea di Champions League riporta le attenzioni dei dirigenti del Milan su Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Tuttosport non è chiaro se i Blues, che hanno speso 70 milioni per Nkunku non possano tornare alla carica sul portoghese. Per questo motivo la priorità dei rossoneri è quella di blindare l’ Mvp del campionato ’21-22, partito alla grande anche in questa stagione (4 gol e 7 assist fra A e Champions).

Il contratto di Leao scade nel 2024, ma il tempo scorre. L’entourage del ragazzo, forte degli interessi di mezza Europa (si parla anche di City, Real e Psg), chiede 7 milioni, cifra superiore al tetto da 4.5 fissato dal Milan che però, per lui, è pronto a un’eccezione.

