Alessio Romagnoli continua a vivere la sua personale favola con la maglia della Lazio. Domenica il difensore ex Milan ha trovato la sua prima rete in maglia biancoceleste, quella del 2-0 momentaneo allo Spezia, coronando nel migliore dei modi un inizio di stagione da urlo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta tutti i retroscena dell’affare estivo: Romagnoli e Tare erano in contatto da anni aspettando la naturale scadenza del contratto coi rossoneri, club del quale Alessio è stato anche capitano dopo una militanza di 7 anni. In estate poi, prima della formalizzazione di luglio, c’erano state le insistenti telefonate di Cataldi e Immobile, l’incontro con Patric alle Baleari e soprattutto gli allenamenti privati in Sardegna per farsi trovare pronto da Sarri.

