Leao, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria col Newcastle, che ha portato i rossoneri al terzo posto nel girone

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a Prime dopo la vittoria contro il Newcastle. Ecco che cosa ha detto.

ESULTARE PER L’EUROPA – «Chiaro che no, volevamo continuare con la Champions League e giocare contro le migliori squadre d’Europa. Però se non avessimo fatto questo risultato non avremmo potuto pensare in avanti, per questo abbiamo esultato».

SUL FUTURO – «Continuiamo in Europa League, competizione che il Milan non ha mai vinto. Ci proveremo a vincerla e andare più avanti possibile».

