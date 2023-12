Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta dei biancocelesti contro l’Atletico: le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo Atletico–Lazio. Le dichiarazioni dell’ex Juve.

PARTITA – «Sono un po’ arrabbiato per il fatto che siamo venuti in uno stadio difficile contro un avversario di grande caratura. E tutto ciò che abbiamo sbagliato l’abbiamo pagato. Tutto ciò che abbiamo creato l’abbiamo vanificato. Mi dispiace per l’approccio ai due tempi, c’era un divario che abbiamo sofferto. La fase centrale del primo tempo pensavo di poter arrivare al pareggio. Io sono della convinzione che abbiamo fatto il massimo. Spero di trovare il Barcellona che è l’unica che mi manca in carriera (ride, ndr.). Mi piacerebbe, anche se mi dispiace che giocano in un altro stadio. Ma ci andrei volentieri».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

The post Sarri: «Ottavi? Spero di trovare il Barcellona…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG