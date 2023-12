Infortunio Rabiot, oggi provino decisivo per il centrocampista francese: ecco cosa filtra in vista di Genoa-Juve

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Adrien Rabiot in vista di Genoa-Juve in programma domani sera. Il francese è in dubbio per un pestone ricevuto contro il Napoli, ma non è detto che non venga convocato.

Oggi provino decisivo per lui nella seduta di rifinitura, con Allegri che ovviamente spinge per averlo a disposizione. In caso contrario bisognerà trovare una soluzione alternativa in mezzo.

The post Infortunio Rabiot, oggi il provino decisivo: cosa filtra verso Genoa-Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG