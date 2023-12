Patrice Evra dice la sua sulla lotta Scudetto: l’analisi dell’ex terzino della Juve sulla lotta tricolore in Serie A. Ma non solo

L’ex terzino della Juve Patrice Evra ha così parlato in un’intervista a Tuttosport.

CLASSIFICA JUVE – «La prima parola che mi viene in mente è miracolo. Ma non è così, sarebbe riduttivo. Il lavoro svolto da Max Allegri è stato strepitoso. S’è rimboccato le maniche e ha tirato fuori dal suo cilindro una squadra compatta, solida, aggressiva, combattiva, irriducibile».

SI PARLA DI SCUDETTO – «E meno male! Perché la Juve è la Juve, ha il tricolore nel suo dna».

COSA E’ CAMBIATO – «Non dimentichiamo che la Juventus è arrivata terza l’anno scorso considerando i punti conquistati sul campo e dunque qualcun’altra avrebbe dovuto restare fuori dalla Champions… Poi però non certo per colpa della squadra ci sono stati i 15 punti di penalizzazione in campionato (ndr: in seguito ridotti a 10), la multa, l’esclusione dall’Europa. I ragazzi se la sono legata al dito e quest’anno sono rabbiosi, carichi, affamati di rivincita. Vedo molte similitudini con la Nazionale italiana che nel 2006 conquistò la Coppa del Mondo a Berlino, purtroppo contro di noi. La squadra reagì alle decisioni dei Giudici che stavano comminando le sanzioni per Calciopoli. Per questo dico che la Juve ha le carte in regola per vincere lo scudetto».

CRITICHE SUL GIOCO – «Queste sono critiche che molti tifosi muovono ad Allegri. Ma io ribadisco un concetto appreso proprio da Max: per lo spettacolo e il divertimento basta andare al circo, per i tre punti basta tifare Juve fino alla fine. La classifica è fatta di punti da mettere in cascina, non di “numeri” da prestigiatore. E poi c’è un altro aspetto non secondario da considerare… Il fatto che all’Inter temono la Juve, sanno che è forte, assetata di “revanche” e di vittorie».

