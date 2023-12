Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, ha così parlato così dell’ambiente Juve e di vari temi legati ad esso: le dichiarazioni

Ai taccuini di Tuttosport, Aldo Spinelli ha così analizzato alcuni temi legati al mondo Juve.

GIOVANE CHIELLINI – «Ah, il mio grande Giorgio… L’ho allevato e poi Giraudo e Moggi me lo hanno portato via per pochi soldi nel 2004, 6 milioni di cui 3 li ho dati alla Roma per risolvere la comproprietà, nonostante non avrebbe potuto fare aste: ma riconobbi lo stesso a Rosella Sensi il 50 per cento. Pensare che le squadre inglesi me ne offrivano 18-20… Chiellini era già un grande a Livorno, sapevo che avrebbe fatto una carriera come quella che ha avuto. Ha fatto la fortuna della Juventus e anche di Bonucci che giocava con lui».

FUTURO – «Sarà un grande dirigente, come è stato grande da giocatore, fidatevi!».

ALLEGRI – «I risultati parlano per lui. Per fortuna ha rifiutato un sacco di soldi dall’Arabia proprio perché voleva prendersi la rivincita alla guida della Juve. E sta mantenendo la parola».

SCUDETTO JUVE – «Credo che al 90 per cento lo Scudetto sarà dell’Inter. Per quello che ha fatto vedere finora è una potenza senza eguali. Credo che la Juve potrà lottare nella prossima stagione, anche se alla lunga non giocare le coppe potrebbe aiutarla. Ora però l’Inter va a mille all’ora e mi sembra imbattibile, come il Napoli lo scorso anno».

