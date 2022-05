L’attaccante del Milan Rafael Leao è stato eletto miglior giocatore della Serie A ma non si sente per nulla arrivato.

Rafael Leao mostra grande maturità nelle interviste a DAZN dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto. “In qualche partita ci è mancata un po’ di maturità, ma giocatori come Ibrahimovic e Kjaer ci hanno trasmesso la loro esperienza”.

Rafael Leao

“Queusta squadra di giovani ha dimostrato che in campo l’età non conta. Quest’anno sono stato un giocatore diverso, ho più fiducia e so di poter fare la differenza. Ho fatto 11 gol, ma pur non essendo un giocatore egoista devo diventare più concreto. Lo diventerò con il lavoro e l’allenamento. Futuro? Sto bene qui, sono felice al Milan e a Milano. Sono arrivato molto giovane, tutti mi hanno dato da subito grande fiducia“.

