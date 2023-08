Leao: «Obiettivo seconda stella. Stiamo prendendo grandi giocatori». Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero

Rafael Leao ha parlato a Mediaset dopo Monza Milan, Trofeo Berlusconi. Le sue parole.

SECONDA STELLA – «È un obiettivo ma il campionato non è ancora cominciato. La società sta portando grandi giocatori, siamo più compatti quest’anno, in tutti i ruoli, quindi sono molto contento. Chi è arrivato ora ha alzato il livello, siamo contenti. Dobbiamo andare con la fiducia giusta di fare una bella stagione ma di partita in partita».

