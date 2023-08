I tifosi della Juventus continuano a guardare con avversità a un possibile addio di Romelu Lukaku in bianconero.

Juventus fans:

“Lukaku stay in Milan, We already have the second Goalkeeper.” #Juventus pic.twitter.com/oNbddbtbhB

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 8, 2023