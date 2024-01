Leao prende posizione dopo i cori razzisti a Maignan in Udinese-Milan: il messaggio dell’attaccante portoghese – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il 10 del Milan Rafael Leao ha voluto esprimere la sua vicinanza nei confronti di Mike Maignan, vittima ieri sera di cori razzisti a Udine.

LEAO – «Siamo insieme fratello, diciamo no al razzismo. Il calcio non ha bisogno di questo» ha scritto il portoghese in una Instagram story.

