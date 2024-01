Reijnders sottotono e stizzito con Pioli: RETROSCENA sul cambio nel corso della sfida di ieri tra Udinese e Milan

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel commentare la prestazione tutt’altro che brillante di Reijnders, ha svelato anche un retroscena legato alla sua sostituzione.

Una delle partite peggiori, tanti i palloni persi nel corso della gara – si legge – Pioli lo toglie ma lui non la prende benissimo. 5,5 in pagella inevitabile per il centrocampista rossonero.

