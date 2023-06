L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha detto la sua su Edin Dzeko nel corso di una conferenza stampa per la propria nazionale

Intervenuto nel corso della conferenza stampa in vista della sfida tra Portogallo e Bosnia Erzegovina, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato anche del suo rivale all’Inter, Edin Dzeko.

DZEKO – «E’ un giocatore completo e fa ancora la differenza nonostante la sua età. È un giocatore a cui dobbiamo prestare attenzione perché non ha bisogno di molte occasioni per fare la differenza. La Bosnia entrerà in campo come se fosse una finale e dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi».

L'articolo Leao su Dzeko: «È un giocatore completo e fa ancora la differenza alla sua età» proviene da Inter News 24.

