Leao trascini il Milan agli ottavi: il club se lo aspetta con quelle pretese. Il portoghese deve fare il salto in Champions

Cime scrive Tuttosport Rafael Leao deve fare un ulteriore step per aiutare il Diavolo a raggiungere l’obiettivo principale di questa edizione della Champions: gli ottavi di finale. Leao finora nella sua giovane carriera ha disputato 8 partite in Champions, segnando solo una rete.

Considerando il suo status e le richieste che il suo entourage sta facendo al Milan nella complessa trattativa per rinnovare e adeguare economicamente il contratto in scadenza nel 2024, è lecito attendersi un contributo più “massiccio” sottoporta da parte di Leao. Adesso è arrivato il momento ci lasciare il segno e non solo con assist o dribbling (è secondo in Champions in questo fondamentale dietro a Vinicius del Real): un gol per lanciare il Milan verso gli ottavi.

