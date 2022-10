Milan, ecco quanto incassi se va agli ottavi di Champions. Soldi che potrebbero servire sul mercato

Come opportunamente ricordato dal Corriere della Sera la qualificazione del Milan agli ottavi di Champions porterebbe 20 milioni di euro fra premi Uefa, market pool e incassi.

Soldi che potrebbero essere reinvestiti per agevolare le trattative chiave per il futuro, come quella del complicato rinnovo di Leao.

