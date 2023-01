Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dopo il ko interno contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Salernitana.

LE PAROLE – «Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi a fine partita. In questa gara i ragazzi hanno dato tanto, ma hanno commesso errori che ci penalizzano. Le partite si complicano se ci sono delle leggerezze, ma non si può dire che non abbiamo dato tutto. Andare sotto contro una squadra che si abbassa molto rende tutto più difficile, anche se nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Non facciamo drammi, dobbiamo rimetterci al lavoro subito».

L’articolo Lecce, Baroni: «Dato tutto, non facciamo drammi proprio ora» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG