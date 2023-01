Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, ha parlato dopo la vittoria dei granata in casa del Lecce: le dichiarazioni

Boulaye Dia ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Salernitana a Lecce.

LE PAROLE – «Non è il gol più bello della mia carriera, ne ho fatti tanti da fuori area, ma resta in ogni caso un gran bel gol E’ la prima vittoria del 2023 e per questo siamo tutti contenti. Il mister è tornato carico, con nuovi stimoli, una nuova metodologia di lavoro e andiamo avanti su questa strada. Mondiale? E’ stato il mio primo, coronando il sogno di ogni giocatore. E soprattutto ho realizzato il mio primo gol in assoluto, ma voglio farne ancora».

