Alexis Blin, centrocampista del Lecce, ha parlato in sala stampa dopo le due amichevoli disputate nella giornata di ieri

Alexis Blin, centrocampista del Lecce, ha parlato in sala stampa dopo le due amichevoli disputate nella giornata di ieri.

PAROLE – «Stiamo lavorando per cercare di arrivare a livello fisico massimo, quando giochiamo partite così lavoriamo per bucare gli spazi, la difesa e poi per fare gol. Abbiamo segnato gol stamattina, undici gol oggi pomeriggio forse potevamo fare anche di più perché abbiamo lavorato bene fisicamente. Sta prendendo forma il nuovo Lecce, ma c’è anche continuità di quello che stiamo facendo già da due anni con la promozione e la salvezza, adesso stiamo lavorando forte perché se giochi a Lecce devi lavorare forte. Sappiamo che siamo una squadra che deve lavorare per salvarsi ed è l’unica strada che dobbiamo seguire».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG