Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato a Bleacher Report presentandosi ai suoi nuovi tifosi rossoneri.

IL MILAN – «Un club storico che ha vinto tanti trofei, che ho visto crescendo con un sacco di leggende. Sono molto emozionato di essere qua. E’ fantastico, un nuovo inizio: arrivare in un nuovo club, in un nuovo paese. Sono davvero molto eccitato di avere questa opportunità di mettermi in mostra in un club tanto grande come il Milan»

LIVELLO DA RAGGIUNGERE – «Penso di essere vicino a ciò che voglio essere. Credo di avere l’abilità di raggiungere questo livello e ora ho un’opportunità di dimostrare il mio valore settimana dopo settimana. Ho una grande opportunità ora»

