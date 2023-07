Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione di Serie B

PUNIZIONI – «Non sono più in forma, dovrei allenarmi un po’, ma ogni tanto capita di fermarmi a calciare. Quel piacere c’è sempre…»

SENSAZIONI – «C’è grande entusiasmo. Siamo consapevoli di rappresentare un grande club, non possiamo sbagliare né deludere le aspettative dei tifosi».

RADRIZZANI – «Siamo all’inizio di un percorso, c’è una nuova proprietà che sta investendo per far ripartire la squadra, servirà tempo per tornare ad essere un club competitivo, non solo in Italia, ma anche in Europa».

