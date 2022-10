Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce, ha fatto il punto della situazione sui giallorossi: le dichiarazioni

Sandro Mencucci, AD del Lecce, ha parlato della situazione della squadra giallorossa a Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

LE PAROLE – «La sensazione a livello personale è sicuramente positiva. Sono trascorsi già alcuni mesi da quando mi sono trasferito nel Salento e sono estremamente felice di essere qui in quanto ho trovato persone splendide, lavoratori infaticabili. Posso garantirvi che si tratta di un gruppo coeso composto da persone che si prodigano dalla mattina alla sera per ottenere lo scopo prefissato. Dovendo fare un parziale bilancio ritengo che abbiamo lavorato bene perché è sotto gli occhi di tutti che si è riusciti ad allestire una buona squadra, sostenibile non soltanto dal punto di vista dei numeri e, poiché io sono un uomo di numeri, devono essere collegati a ciò che si produce ed ho la netta sensazione che in entrambi i casi siamo in linea con le aspettative. I boomakers ci danno sfavoriti? Nessun problema. Anzi, questo ci stimola ancora di più e proveremo con tutte le nostre forze a sovvertire le loro profezie».

