Tonali a DAZN: «Due anni fa non l’avremmo vinta. Sulla rimessa…». Le parole del centrocampista del Milan

Sandro Tonali ha parla a DAZN dopo Empoli-Milan.

DE KETELAERE – «Non è semplice per lui arrivare e giocare. Lo ha fatto fin da subito. Siamo una squadra giovane in cui ognuno dà il suo, lui anche è giovane e ha bisogno solo di tempo. E poi non sta facendo male».

PIU’ FURBI – «Sicuramente. Questa è una partita che due anni fa non avremmo vinto. Dopo quel gol su punizione non è facile trovare le motivazioni. Siamo cresciuti in questo, si vede che ci crediamo dal primo all’ultimo minuto».

RIMESSA – «Era una rimessa che se aspetto e guardo dove è uscita la palla di preciso il mister mi mangia. Pioli mi ha passato la palla, ho visto Rafa e gliela ho data. Nel calcio queste cose succedono, Rafa è stato concentrato e bravo».

FASCIA – «Sono felice di questa, avrei preferito però non indossarla dopo due infortuni, tre con Theo. Dispiace per Davide, Simon, Theo e lo stesso Alex».

CENTROCAMPO SENZA KESSIE – «Il peso di Kessie era importante. Ma quest’anno dobbiamo farne a meno e giocare con Bennacer. Siamo cresciuti tanto da inizio anno. Non è facile perché ora abbiamo ancora più responsabilità ma dobbiamo continuare così facendo bene insieme».

The post Tonali a DAZN: «Due anni fa non l’avremmo vinta. Sulla rimessa…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG