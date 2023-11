Lecce Milan, è allarme per le condizioni di Loftus-Cheek: non è al meglio per la sfida di oggi pomeriggio. Le ultimissime

Il Milan oggi scenderà in campo a Lecce e lo farà con Ruben Loftus-Cheek dal primo minuto. Tuttavia l’inglese, secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, non è in condizioni ottimali.

È appena tornato dal problema muscolare al pube e probabilmente per lui sarebbe stato il caso di non forzare, ma Pioli ha assoluto bisogno della sua fisicità in una sfida come quella di oggi.

