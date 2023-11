Savicevic esalta il rossonero: «È un grande giocatore, negli ultimi anni il migliore del Milan» ha detto alla Gazzetta

Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Rafael Leao e non solo. Le sue dichiarazioni.

SAVICEVIC – «Leao è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni il migliore del Milan. Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio… ma diverso»

GUADAGNI NEL CALCIO DI OGGI – «Io credo che oggi si corra come ai miei tempi, il problema è che si gioca qualche partita in più. Una volta la Coppa Campioni si vinceva giocando 9 partite, ora sono 13. E per gli attaccanti è più facile: negli anni Novanta si picchiava molto di più»

