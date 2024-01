Le condizioni fisiche di Sansone e Pongracic, calciatori del Lecce, in vista del prossimo impegno di Serie A

Il Lecce ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Sansone e Pongracic.

COMUNICATO – «Prosegue la preparazione dei giallorossi in vista del primo impegno ufficiale del nuovo anno, in programma sabato alle 18:00 con il Cagliari. Oltre a Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico D’Aversa non ha potuto contare su Sansone e Pongracic, che hanno svolto lavoro personalizzato. Domani allenamento mattutino all’Acaya».

