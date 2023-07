Il Leeds United è stato ufficialmente ceduto da Andrea Radrizzani, nuovo proprietario della Sampdoria. I dettagli

Di seguito il comunicato del Leeds.

COMUNICATO – Oggi, il Leeds United Football Club può annunciare che l’EFL ha approvato la vendita del club ai 49ers Enterprises, aprendo la strada all’immediato passaggio di proprietà. Paraag Marathe, in precedenza vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione del club, assumerà la carica di presidente del Leeds United. In questo ruolo, Marathe supervisionerà tutti gli aspetti del club, comprese le operazioni calcistiche e commerciali, e guiderà la strategia per lottare per la promozione in Premier League nella stagione 2023-2024. Marathe prende il posto di Andrea Radrizzani, proprietario di maggioranza del Leeds United dal 2017. Angus Kinnear, CEO del Leeds United e membro del consiglio di amministrazione, rimarrà nella sua posizione attuale e continuerà a dirigere le operazioni quotidiane del club. Rudy Cline-Thomas, fondatore e socio amministratore di MASTRY, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come comproprietario e vicepresidente del club.

