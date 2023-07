Rafael Leao, esterno del Milan, ha parlato della prossima stagione con il club rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Rafael Leao, esterno del Milan, ha parlato del rinnovo a La Gazzetta dello Sport.

FUTURO – «In vacanza ho staccato grazie alla mia famiglia e ai miei amici, ma ho comunque continuato ad allenarmi. Ora sono carico e pronto a iniziare la nuova stagione. Ho sentito il mister e alcuni compagni e sento un’energia positiva. Ringrazio molto i tifosi per i tanti messaggi di affetto e stima che mi mandano ogni giorno, non vedo l’ora di iniziare. Personalmente ho tanta voglia di fare bene e di dare tutto, con questa maglia e con questo nuovo numero, all’interno di questo club che ormai considero come la mia seconda famiglia».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG