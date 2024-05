L’ex allenatore della nazionale del Belgio e del Club Brugges Georges Leekens si dice certo che l’esterno potrà dire la sua in nerazzurro.

Georges Leekens ha parlato di Tajon Buchanan a Sportitalia; ecco le sue impressioni sul canadese. “Guardate De Ketelaere: per chi arriva dal Belgio all’Italia può servire un po’ di tempo per affermarsi: non è facile, non c’è lo stesso livello. C’è del lavoro da fare, serve tempo. Non si parla solo di calcio, ma anche di un altro modo di vivere”.

Tajon Buchanan

Le sue caratteristiche

“Lui ha grande velocità, ha fatto un bello step quest’anno, il prossimo gli servirà per rendersi utile alla squadra, può fare grandi progressi. Se lo terrei? Sì, un anno in più gli farà trovare la sua posizione nel gruppo. La sua velocità può fare comodo ad Inzaghi, può coprire il ruolo di quinto. E penso possa fare anche diversi gol all’anno. Non è solo fisico e corsa, ma anche intelligenza e posizione. Fare le corse giuste, cercare gli spazi giusti. Sono cose che sta imparando. Si adatta in fretta: lo ha fatto dal Canada al Belgio, ora lo sta facendo anche con l’Italia”.

Verso l’esordio da titolare?

L’Inter lo ha comprato a gennaio per poco più di 7 milioni di euro; fu acquistato per sopperire all’assenza di Cuadrado ed era messo in conto che avrebbe giocato molto poco in questi mesi. Si dice spesso che Buchanan sia stato un acquisto anticipato di 6 mesi visto che era un pallino di Ausilio da tempo. In queste ultime gare della stagione, insignificanti ai fini della classifica per i nerazzurri, il canadese potrebbe trovare molto spazio; qualcuno parla anche di un possibile esordio dal primo minuto sabato sera contro il Sassuolo.

