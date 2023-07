Lega Pro, Marani: «Questi ricorsi non fanno bene al calcio». Le parole del presidente della Serie C

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato della situazione ricorsi tra le varie squadre di Serie B e C. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «E’ un estate condizionate da questi ricorsi, purtroppo in questi anni ci siamo abituati. Non fa bene al calcio, dispiace perché in questa stagione ha avuto meno problematiche rispetto al passato. C’è un clima di grande responsabilità».

The post Lega Pro, Marani: «Questi ricorsi non fanno bene al calcio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG