Vlahovic Juve: TUTTA la verità sul Psg. Trattativa, offerte e post-Mbappé, cosa filtra

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Dusan Vlahovic è uno dei nomi sulla lista di mercato del Psg, anche se al momento non ci sono trattative in corso per il suo trasferimento dalla Juve.

Se dovesse partire Kylian Mbappé (escluso dai convocati per la tournée in Giappone), il sostituto potrebbe essere uno fra Osimhen, Hojlund e proprio Vlahovic.

