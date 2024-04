Con ogni probabilità il tecnico rossonero con la sconfitta di ieri si è giocato le sue ultime chance di permanenza.

La stagione del Milan si sta avviando ad una conclusione mesta dopo la sconfitta di ieri a Roma; i dirigenti probabilmente opteranno per il cambio di allenatore a fine stagione.

Non basta il campionato

I rossoneri hanno migliorato sensibilmente il cammino in Serie A della passata stagione ma stanno facendo meglio anche rispetto alla stagione che si concluse con la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Tuttavia il Milan non è mai stato veramente in lotta per vincere questo campionato e se tutto ciò si somma all’eliminazione ai gironi di Champions League ed ai quarti di finale di Coppa Italia.

Stefano Pioli

Capolinea

Fino a ieri c’era la possibilità di vincere l’Europa League ma il Milan ha gettato alle ortiche anche questa con una doppia sconfitta che, secondo Tuttosport, mette quasi certamente fine all’avventura rossonera di Stefano Pioli. Il tecnico, evidenzia il quotidiano piemontese, aveva anche saputo reagire all’andamento della partita dell’Olimpico provando a rivoluzionare la sua squadra, fornendole un assetto più offensivo e spregiudicato. Nonostante abbia giocato più di un’ora in superiorità numerica il Milan è riuscito però a segnare solo un goal che non ha evitato una sconfitta bruciante anche al ritorno. Furlani e Ibrahimovic sono stati pizzicati con espressioni estremamente deluse anche ben prima del fischio finale; i due inoltre sono scesi negli spogliatoi all’intervallo, quando il risultato era di 2-0 per i giallorossi. Molto probabile un cambio di allenatore a fine stagione, prima però c’è da preparare un derby che potrebbe “regalare” un’altra cocente delusione ai rossoneri.

