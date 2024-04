Stefano Pioli, ai microfoni della Rai e di Sky, ha commentato la sconfitta e l’eliminazione dall’Europa League.

Serata amar, amarissima per il Milan in quel di Roma. Gli uomini di Pioli sono naufragati contro una Roma più pronta, forte e voglioso di mangiare la partita. Dagli undici di Pioli ci si aspettava di più, sotto ogni punto di vista. Stefano Pioli ha commentato la partita giocata dai suoi ragazzi e parlato del prossimo futuro suo e del Milan. L’allenatore rossonero ha ammesso che “la Roma ha messo più qualità e più determinazione e ha passato il turno meritatamente”.

Due gare non all’altezza

“La Roma ha meritato perchè ha messo in campo più qualità di noi. Nella ripresa dovevamo segnare subito per riaprire la gara. Sono state due partite non all’altezza da parte nostra, serviva più qualità. Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto. “Ci è mancata qualità. Non abbiamo creato occasioni da gol chiarissime ma è altrettanto vero che abbiamo avuto situazioni dentro l’area dove potevamo segnare qualche gol in più, sfruttando la superiorità numerica. Non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto quella qualità e quella determinazione che serviva per cercare di ribaltare un risultato così negativo dopo il 2-0 loro”.

Milan subito sotto

“Nel primo gol non abbiamo preso l’inserimento di Mancini prima che si arrivasse al suo tiro, poi lui fa una gran giocata e dovevamo essere più attenti. Poi c’è stata una gran giocata di Pellegrini. Hanno fatto due tiri e hanno preso o l’incrocio Dybala o il palo Pellegrini dove poi dopo hanno segnato il gol. Loro hanno avuto più qualità e sono stati più decisivi nelle giocate decisive, bisogna ammetterlo: non siamo stati di un livello alto come pensavamo e speravamo di poter essere”.

Futuro e derby

“Hanno ricordato quanto sia importante la gara di lunedì. Ovviamente non saranno contenti dell’eliminazione della sconfitta di stasera. Pensiamo alla prossima partita, poi le somme si tireranno a fine partita. Dobbiamo fare meglio in campionato, dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby”.

