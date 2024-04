Il Milan di Stefano Pioli saluta l’Europa League a seguito di una brutta prestazione. Non è bastato l’uomo in più per oltre un tempo.

Il Milan affronta la Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dal 1-0 dell’andata in favore dei giallorossi con gol di Mancini. Clima infuocato all’Olimpico, gremito in ordine di posto. Settore ospite sold out, 4500 le presenze di tifosi rossoneri in quel di Roma.

Stefano Pioli

Primo tempo

Inizio shock per il Milan al cospetto degli undici di De Rossi. La Roma appare padrona del campo, assolutamente capace di gestire il vantaggio dell’andata e, anzi, aumentare il divario. Il gol non tarda ad arrivare e al 12′ Pellegrini calcia dal limite e colpisce il palo. Sulla ribattuta è più lesto Mancini che porta in vantaggio la Roma. Il Milan prova a reagire gettandosi in avanti, e al 20′ Loftus-Cheek su un rimpallo colpisce la traversa. Tempo due minuti e la Roma raddoppia, al 22′ Dybala su respinta corta di Gabbia punisce Maignan con un abile tiro a giro.Al 31′ l’episodio che potrebbe cambiare la partita, espulso Celik per un brutto fallo su Leao che si stava involando in fascia destra. Al 36′ il Milan prova a ruggire con Theo allarga per Leao che con un buon guizzo raggiunge il fondo e crossa, colpo di testa di Loftus-Cheek in mezzo all’area che colpisce però la schiena di Spinazzola. Al 40′ esce Bennacer ed entra Jovic. Il Milan ci prova con azioni individuali ma per ora non riesce a sfondare.

Secondo tempo

Pioli effettua subito due cambi per provare a ribaltare il punteggio, dentro Chukwueze e Reijnders, fuori Loftus e Calabria. Subito Chukwueze in mostra al minuto 49 quando serve Jovic che appena dentro l’area conclude a rete. Deviazione di Bove e palla facile per Svilar. La Roma difende con ordine, senza concedere troppo al Milan. Ancora Chukwueze sugli scudi al 59′ quando serve Leao: il portoghese la appoggia per Jovic che si è sganciato ma la conclusione, da ottima posizione, è centrale. La Roma al 65′ avrebbe la palla del 3-0 con Abraham. Chukwueze continua a prodursi in attacco, vera e unica spina nel fianco della Roma. Al 69′ fuori Pulisic e Musah, dentro Okafor e Florenzi. Il Milan da l’impressine di non crederci più, molti errori e azioni svanite ancor prima di iniziare per errori banali. Al minuto 85′ su cross di Leao dalla sinistra arriva il gol di Gabbia. Servono due gol per andare ai supplementari. Al 89′ grande tiro dal limite di Chukwueze, respinto abilmente dal portiere giallorosso. Decretati 5 minuti di recupero. Milan avanti a testa bassa. Al minuto 92 ristabilita la parità numerica, espulso Theo Hernandez. Dopo revisione al VAR l’arbitro cambia la decisione assegnando solo il giallo. Fischio finale e addio sogno Europa League per il Milan.

L’articolo Il Milan cade a Roma 2-1: non basta l’uomo in più, addio Europa League proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG