Le formazioni ufficiali di Pioli e De Rossi per la partita di questa sera all’Olimpico, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

L’attesa ormai è terminata, è tempo di Roma-Milan. I rossoneri dovranno questa sera, al cospetto degli uomini di De Rossi, cercare di rimontare il gol di svantaggio in un Olimpico gremito in ogni ordine di posto. Stefano Pioli ha dovuto dirimere diversi dubbi di formazione, in mediana ma anche in attacco. Lo stato di forma di Chukwueze è stato senza dubbio un motivo di riflessione per il tecnico rossonero. Sponda opposta De Rossi ha invece dovuto affrontare il dilemma di preparare la partita facendo i conti con l’assenza di Cristante squalificato. Nota importante per la partita di stasera inoltre anche il capitolo diffidati in casa Milan. Maignan, Calabria, Musah e Leao, in caso di giallo, salterebbero il prossimo impegno del Milan in Europa, sia esso in semifinale di Europa League quest’anno o nella prima in Champions League l’anno prossimo.

Stefano Pioli

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

80 Musah 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Rafa Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Adli, Bennacer, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor

La formazione della Roma

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. Daniele De Rossi.

Arbitro

Szymon Marciniak POL

Assistenti

Tomasz Listkiewicz POL

Adam Kupsik POL

Quarto uomo

Paweł Raczkowski POL

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistente Video Assistant Referee

Bartosz Frankowski POL

