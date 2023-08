Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per capire come rinforzare la difesa dopo la partenza di Gabbia. Piace Lenglet

Dopo la partenza di Gabbia, andato al Villarreal, il Milan sta capendo come muoversi sul calciomercato per rinforzare la difesa.

In tal senso come riportato da Calciomercato.com nei giorni scorsi i rossoneri hanno effettuato un sondaggio per Lenglet, difensore ormai di troppo al Barcellona e reduce dal prestito al Tottenham. Il francese ha rifiutato l’Arabia Saudita e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier o una nuova avventura. I costi dell’operazione però sono considerati troppo alti.



