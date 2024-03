Francesco Letizia, senza mezzi termini, ha parlato dell’inchiesta relativa alla cessione del Milan da Elliot a RedBird.

Il tema relativo al passaggio di proprietà del Milan continua a tenere banco. Il giornalista Francesco Letizia, nell’editoriale pubblicato su Sportitalia, ha parlato della vicenda esprimendo giudizi decisamente forti ma che, in qualche modo, abbracciano il sentimento comune di tutti i tifosi rossoneri. Il giornalista inoltre ha lanciato anche una provocazione piuttosto piccata verso chi sta gestendo l’intera vicenda Milan.

Gerry Cardinale

Inchiesta ridicola

Francesco Letizia, sulle colonne di Sportitalia, non le manda certo a dire e si scaglia con decisone contro un’inchiesta che definisce ridicola. Le sue parole: “Chiusura dedicata all’inchiesta più ridicola del momento e ai suoi danni. Poteva e doveva essere un mese decisivo per l’ingresso del socio arabo, non lo sarà verosimilmente anche per la voglia di rovistare nell’immondizia da parte di una procura così zelante e appassionata per il nulla come invece pigra e dormiente su altre vicende”.

Chi paga i danni al Milan?

Letizia ha evidenziato i punti oscuri della vicenda, sottolineando che questa inchiesta ha certamente ostacolato un verosimile ingresso di investitori arabi nel Milan. Ciò in virtù di quanto trapelava settimane fa in merito ad un diritto esclusivo di trattativa con il club rossonero del fondo Pif, che aveva appunto scadenza a fine marzo. Il giornalista si pone infine una domanda: “Se, come appare pressoché scontato, la cosa dovesse risolversi in una bolla di sapone… I danni al Milan chi li pagherà? A meno che poi…”

L’articolo Letizia, shock: “Inchiesta ridicola! Chi pagherà i danni al Milan?” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG