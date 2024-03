Francesco Camarda e il Milan non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto. I dettagli sulla vicenda.

Francesco Camarda e il Milan sembrava essere il più facile, scontato e prevedibile dei matrimoni invece, stando alle ultime, è molto meno vicino di quanto ci si aspetterebbe. I colleghi di TuttoMercatoWeb’ infatti hanno evidenziato quanto le parti, al momento sarebbero distanti.

Il futuro di Francesco Camarda, incredibilmente, appare distante dal Milan. Il giovane talento della Primavera rossonera, da pochi giorni 16enne, non ha ancora trovato un accordo con la società rossonera per prolungare il contratto. Come riportato da TuttoMercatoWeb’, tra Beppe Riso, agente del giocatore, e il Milan, non ci sarebbe ancora nessun accordo.

Il Milan non vuole assolutamente perdere un giovane talento del calibro di Francesco Camarda. Lo scorso 25 novembre contro la Fiorentina, il talentuoso classe 2008 è diventato il più giovane esordiente in Serie A della storia. Dato che certifica quanto il Milan creda nel proprio giocatore. La società di Via Aldo Rossi ha preferito aspettare a far firmare il rinnovo di contratto a Camarda, preferendo il prossimo luglio nonostante il giocatore potrebbe nel frattempo legarsi a qualsiasi altra squadra perché libero. Questo perché, in base alla regolamento, se firmasse ora la durata del nuovo contratto non potrebbe superare il 2026. Aspettando qualche mese invece sarebbe possibile prolungarlo fino al 2027. Il Milan è sereno e i rapporti con l’agente del giocatore sono ottimi, nonostante manchi ancora l’intesa tra le parti filtra ottimismo.

