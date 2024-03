Tchouameni, compagno di squadra di Maignan, ha risposto in merito alle condizioni del portiere del Milan.

Le condizioni di Mike Maignan continuano a tenere in ansia i tifosi del Milan. Il portiere rossonero era uscito anzitempo dalla sfida a Praga contro lo Slavia per un problema al ginocchio, rivelatosi poi meno grave di quanto si potesse immaginare. La domenica successiva alla gara europea infatti ha giocato regolarmente contro il Verona al Bentegodi ma, in seguito a una parata quasi in spaccata, aveva fatto temere il peggio. Nonostante queste due prime avvisaglie poco rincuoranti, il ct francese Deschamps lo ha convocato in Nazionale, salvo poi non farlo allenare regolarmente in gruppo con la squadra. La notizia circolata nel tardo pomeriggio di ieri ha scatenato il panico tra i tifosi rossoneri, spaventati dal possibile infortunio del proprio portiere. Dal ritiro della Francia ha parlato il compagno Tchouameni, che ha fugato ogni dubbio.

Mike Maignan

Maignan? Nessun problema

Arrivano finalmente le dolci paroline che i tifosi del Milan attendevano da ieri. Maignan sta bene e non ha nulla. A dirlo è stato il compagno di Nazionale Tchouameni che, a precisa domanda ha così risposto: “Non è preoccupato per i suoi problemi fisici e non lo siamo noi. Spero che continui a migliorare perché è un giocatore straordinario”.

Scelta concordata con il Milan

Da quanto trapela, la decisione della nazionale francese di escludere dagli allenamenti Mike Maignan era una cosa concordata con lo staff medico del Milan. Quest’ultimo infatti avrebbe concertato con i medici francesi l’ideale percorso di allenamento di Maignan, così da evitare ogni possibile rischio di infortunio.

L’articolo Condizioni Maignan, dal ritiro della Francia: “Spero che continui a migliorare…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG