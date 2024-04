L’agente FIFA Letterio Pino rivela anche un retroscena relativo ai primi anni di carriera di Mauro Icardi.

Letterio Pino ha parlato del calcio italiano e quindi anche di Inter a TuttoMercatoWeb.com. “Marotta, Ausilio e Baccin negli ultimi anni non hanno mai sbagliato un colpo. L’Inter deve fare i conti con delle criticità, serve un mercato fantasioso e in questo sono davvero bravi perché riescono ad arrivare prima. Non solo, hanno il blasone della squadra e l’appeal personale. Per vincere uno scudetto spendendo il meno possibile, bisogna essere davvero bravi”.

Il retroscena

“Icardi giocava in una squadra piccola delle Canarie, se lo contendevano tutte le big spagnolo, poi alla fine fu il Barcellona a spuntarla. Riccardo Pecini, all’epoca capo scout della Samp, venne a vedere una partita del Barcellona e Icardi non era titolare perché i blaugrana giocavano con il Falso Nueve. Io ero disperatissimo, poi per fortuna entrò nel finale di gara, fece due/tre grandi movimenti e impressionò Pecini che si convinse a portarlo alla Samp”.

Mauro Icardi

I migliori allenatori

“Io ho una passione per Thiago Motta, lo avevo visto quando allenava le giovanili del PSG. Proponeva gioco, voleva dare una mentalità di questo tipo. Quello che sta facendo a Bologna è sotto gli occhi di tutti, tolto Inzaghi probabilmente è il miglior allenatore che c’è in Italia. I migliori allenatori sono ex centrocampisti? Sì. Sono quelli abituati a ragionare, che hanno una visione di gioco che li porta ad essere avvantaggiati quando diventano allenatori”.

L’articolo Letterio Pino: “Marotta, Ausilio e Baccin non hanno sbagliato un colpo, Inzaghi è il migliore che c’è in Italia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG