L’ex attaccante Aldo Serena ha detto la sua sui diversi fattori che potrebbero condizionare o meno il risultato del derby di lunedì.

Mi-Tomorrow ha intervistato Aldo Serena per parlare del derby di lunedì prossimo. “L’Inter ormai pensa più al quando che non al se vincerà lo scudetto, per cui credo che per il Milan vederlo conquistare dai rivali al derby, dopo averlo perso, sarebbe una sofferenza per l’ambiente. Per l’Inter non fa grande differenza”.

L’incidenza dell’impegno europeo

Il Milan ha giocato ieri una gara da dentro o fuori contro la Roma; può incidere nella preparazione del derby? “Siamo ormai a fine campionato, c’è accumulo dei mesi passati e non sono stati facili. Può assolutamente contare”. A tutto ciò bisogna aggiungere che i rossoneri sono col morale a terra dopo l’eliminazione dall’Europa League avvenuta appunto ieri dopo la sconfitta per 2-1 all’Olimpico.

Stefano Pioli

Il peso dei derby precedenti

“Nella testa dei giocatori nerazzurri quello che è successo due anni fa (derby perso maldestramente dall’Inter che poi si rivelò decisivo per lo Scudetto del Milan, ndr) non esiste più. Esiste il ‘qui e ora’ e per quel che riguarda il Milan il fatto di avere un pubblico prevalentemente rossonero. Il passato conta relativamente. In campionato pensavo che potesse esserci un testa a testa con la Juve, ma poi ha mollato e l’Inter ha tenuto un ritmo altissimo. Già dal 3-0 di Napoli in poi si è visto che faceva sul serio e aveva un impianto che permetteva di vincere spesso e largamente”.

L’articolo Serena: “Per l’Inter non fa differenza tra vincere lo Scudetto nel derby o meno, non conta quanto successo due anni fa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG