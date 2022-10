Dopo lo scivolone contro la Lazio, la Fiorentina si rialza in Conference League ma Italiano deve trovare la cura per il campionato

La Fiorentina ha ripreso a correre in Europa dopo un inizio da brividi tra Riga e Basaksheir, con gli Hearts ha ritrovato gol e vittoria. Nuova linfa per passare il turno, ma se da un lato la Coppa sta curando in parte la squadra, è in campionato che la viola deve ricucire le ferite. La sfida contro il Lecce fa da spartiacque per il prosieguo della stagione e i 9 punti conquistati dopo altrettante giornate sono pochi e serve un cambio di rotta per risollevarsi. Italiano deve ritrovare il gioco offensivo che l’ha sempre contraddistinto e per farlo deve portare velocemente in condizione Jovic e Nico Gonzalez, entrambi in gol in Conference. La squadra deve lavorare con tranquillità anche se la pressione della piazza si fa sentire. Ora la testa va a Lecce lunedì, perché tre punti valgono davvero doppio.

L’articolo L’Europa la cura, ma è in campionato che la Fiorentina deve ricucire le ferite proviene da Calcio News 24.

