Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato della sua stagione a La Gazzetta dello Sport

Protagonista annunciato del Monza, poi in difficoltà al pari della squadra, Stefano Sensi ha preso in mano la squadra, rinata dopo il cambio dell’allenatore. Ha già segnato 2 gol in campionato, uno a Lecce e un altro a Genova contro la Sampdoria. Il centrocampista ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

MONZA – «Non ho più paura, penso solo al gioco, il Monza è stato la scelta migliore»

3 VITTORIE DI FILA – «Siamo liberi dalla cose negative. C’è entusiasmo e parte tutto dal lavoro della settimana»

PALLADINO – «Palladino è stato diretto e ci ha trasmesso subito il suo pensiero. Eravamo un po’ abbattuti, ci ha sollevati. Bravo lui e bravi noi a mettere in pratica le sue parole. Siamo liberi da pensieri negativi».

