Alle proteste rossonere di ieri sul campo si sono uniti quelle dei tifosi sui classici social. Contestato non solo l’episodio del rigore non dato ma la gestione della gara in generale: ecco gli episodi In una serata di Champions League che prometteva scintille, l’incontro tra Bayer Leverkusen e Milan ha lasciato nei tifosi rossoneri un misto di amarezza e indignazione, non tanto per la sconfitta di per sé, quanto per una condotta arbitrale che molti hanno definito quanto meno discutibile. Tra decisioni controverse e la mancata consultazione del VAR in momenti chiave della partita, si è scatenata una vera e propria tempesta di polemiche che ha visto protagonisti arbitro, giocatori e tifoserie. Una partita sotto accusa La serata non è iniziata nel migliore dei modi per il Milan, che ha faticato a trovare la giusta quadratura sul campo durante il primo tempo, subendo la pressione dei padroni di casa del […]

Leggi l’articolo completo Leverkusen-Milan: bufera social sull’arbitro Scharer!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG