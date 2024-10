Nonostante la sconfitta del Milan ieri sera in Germania, dalla gara della Bay Arena sono emersi anche spunti positivi. Molto bene Gabbia e Maignan, in crescita Fofana. Un’altra delusione invece per un difensore rossonero. Già andare a giocare in casa dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen era difficile, figuriamoci vincere. Ma questa non è una scusante, non può essere un alibi, anche perché il Milan rimane sempre il Milan, e la Champions League la sua casa, da sempre. Eppure la formazione di Fonseca non è riuscita ad imporsi su quella di Xabi Alonso, che ha gestito il pallino della partita fino al momento del gol di Boniface. Nello specifico il Milan ha tirato in porta 17 volte, un numero esorbitante se si pensa che però neanche uno di questi ha regalato il pareggio. Come nella passata stagione, il Milan crea tanto ma concretizza poco (ricordate Dortmund-Milan) e su questo aspetto bisognerà lavorare di più. […]

