Il Milan fatica a sorridere in Champions League, le due sconfitte contro Liverpool e Leverkusen sanciscono un nuovo e triste record per i rossoneri. Il giorno dopo fa ancora più male e il risveglio in casa Milan è amaro come quel caffè bevuto senza zucchero, così, liscio. Questo il Milan non può permettersi di non concretizzare le tante palle gol avute, anche perché domenica la formazione di Paulo Fonseca andrà a Firenze per una partita altrettanto importante, ma per il proseguo del cammino rossonero in campionato. Ci sono molti, troppi rimpianti, a differenza dei punti. I ragazzi di Fonseca hanno sprecato davvero troppo. Reijnders male sotto porta, Theo sfortunato sulla traversa, Morata impreciso da pochi passi. Nella competizione dei dettagli, non puoi permetterti tutti questi errori. Il Milan si sveglia tardi Il Milan è tornato a casa dalla Germania con zero punti in classifica e con tanto rammarico. Sì, non c’è spazio per i […]

